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Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции против РФ

Посольство: санкции Лондона против России нанесут удар по благополучию Британии
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Kirsty Wigglesworth/AP

Посольство России в Лондоне осудило новые санкции Великобритании, введенные в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», назвав их ударом британских властей по собственному населению. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты подчеркнули, что данные ограничения нанесут ощутимый вред благосостоянию британских граждан. В посольстве также отметили, что заявления британского правительства о соответствии санкций неким планам реформ безосновательны и циничны.

«Ограничительные меры против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» – очередной удар британских властей по благополучию собственного населения. И утверждения Лондона, что эти нелегитимные шаги якобы соответствуют «плану перемен» или способствуют чьему-либо процветанию и безопасности, насквозь фальшивы», — заявили в диппредставительстве.

В российском посольстве также добавили, что рестрикции Великобритании против российских энергетических компаний усугубят волатильность на мировом энергетическом рынке, это ударит по странам глобального Юга.

Накануне Великобритания наложила санкции на российские компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». До этого Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее в Британии раскрыли, как Европа «сама себя наказывает» из-за Украины.

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