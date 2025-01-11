Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 300 тонн мазута собрано у порта Тамань

Более 300 тонн вытекшего из «Волгонефти-239» мазута собрано у порта Тамань
close
Alexey Pavlishak/Reuters

Эксперты успешно собрали и вывезли 303 тонны мазута, который вылился из кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе порта Тамань. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«С участка в районе мыса Панагия вывезено 303 тонны нефтепродуктов в чистом виде, совершено 43 рейса», — написал Кондратьев.

По его словам, 400-метровый участок акватории был огражден специальными бонами, что дало возможность собрать мазут в узкую полосу шириной до пяти метров вдоль берега. На мелководье нефтепродукты извлекали как вручную, так и с помощью тяжелой техники, в работе было задействовано свыше 40 единиц оборудования.

Авария двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, приведшая к масштабному разливу около 3800 тонн мазута в условиях сильного шторма, стала предметом критики президента России Владимира Путина. На совещании с правительством 9 января он заявил о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий катастрофы и поручил создать оперативный штаб на месте происшествия для ускорения работ. Подробности события освещены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами