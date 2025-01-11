Более 300 тонн мазута собрано у порта Тамань

Эксперты успешно собрали и вывезли 303 тонны мазута, который вылился из кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе порта Тамань. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«С участка в районе мыса Панагия вывезено 303 тонны нефтепродуктов в чистом виде, совершено 43 рейса», — написал Кондратьев.

По его словам, 400-метровый участок акватории был огражден специальными бонами, что дало возможность собрать мазут в узкую полосу шириной до пяти метров вдоль берега. На мелководье нефтепродукты извлекали как вручную, так и с помощью тяжелой техники, в работе было задействовано свыше 40 единиц оборудования.

Авария двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, приведшая к масштабному разливу около 3800 тонн мазута в условиях сильного шторма, стала предметом критики президента России Владимира Путина. На совещании с правительством 9 января он заявил о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий катастрофы и поручил создать оперативный штаб на месте происшествия для ускорения работ. Подробности события освещены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.