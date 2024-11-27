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«Пара человек намокли»: в Териберке рассказали о туристах, упавших в Баренцево море

Житель Териберки сообщил, что упавшие в море туристы не пострадали

Туристы с перевернувшегося в Териберке судна, которые вышли в Баренцево море, чтобы увидеть китов, не пострадали. Об этом «Газете.Ru» сообщил местный житель Артем. По словам мужчины, в районе действует ограничение, но не для всех судов.

«Было только ограничение. Выходить можно было, если судно позволяет. Людей всех спасли. Пара человек намокли, но никто не пострадал. В море страшного ничего нет — обычная рабочая погода», — рассказал мужчина.

Утром в среду, 27 ноября, в Териберке Мурманской области перевернулась лодка с туристами. Пассажирам пришлось карабкаться на бок судна, чтобы остаться на плаву.

Лодка вышла в акваторию Баренцева моря, несмотря на ограничение на выход маломерных судов до 29 ноября. На борту находились 10 человек — туристы и капитан. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла расследование происшествия под контроль.

Ранее лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке.

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