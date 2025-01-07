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Якутские гаишники спасли туриста из Китая, который поехал в Оймякон с буржуйкой в салоне

В Якутии сотрудники ДПС спасли китайского туриста, который ехал к Полюсу холода
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МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе «Колыма» заглохший микроавтобус с туристом из Китая, который ехал в Оймякон. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Якутии.

«Иностранец, не ведая, что представляют из себя зимние якутские дороги, пустился в путь до Оймякона в неутепленной автомашине. Полицейские сообщают, что турист грелся «буржуйкой», — отмечается в сообщении.

Автомобиль остановился из-за обледеневших патрубков системы охлаждения, он был покрыт инеем. Полицейские доставили туриста и его машину в село Ытык Кюель, где микроавтобус будет утеплен в местной автомастерской.

Оймякон часто называют самым холодным постоянно обитаемым населенным пунктом на Земле. В феврале 1933 года там была зафиксирована рекордно низкая температура –67,7 °С. В поселке установлена стела с надписью «Оймякон — полюс холода». За этот статус он соперничает с Верхоянском, где было зафиксировано –67,8 °С.

Ранее в Бурятии пьяный водитель приехал в ГИБДД с оружием после оформления протокола, его вторично привлекли к ответственности за пьяную езду.

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