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Эрдоган заявил о возможной победе над терроризмом в Турции

Эрдоган заявил об «окне возможностей» для борьбы с терроризмом в Турции
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о наступившем благоприятном моменте для окончательной ликвидации террористической угрозы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед нашей страной возникла возможность, чтобы раз и навсегда положить конец терроризму. Мы не считаем правильным растрачивать ее попусту», — заявил турецкий лидер, выступая на VIII съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (AK Parti) в Диярбакыре.

Он подчеркнул, что никакая террористическая группировка, независимо от наличия у нее внешней поддержки, не сможет противостоять решимости Турции.

Эрдоган заявил о намерении пресечь многолетние империалистические замыслы, наносившие, по его словам, ущерб Турции и тормозившие ее развитие на протяжении почти пятидесяти лет.

На днях Вооруженные силы Турции были приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК).

До этого турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил о выдвижении ультиматума членам Рабочей партии Курдистана, находящимся в Сирии. По его словам, власти республики потребовали от представителей РПК сложить оружие и покинуть сирийскую территорию. Если данное предложение будет проигнорировано, Анкара может начать военные действия.

Ранее в США высказались о возможной военной операции Турции в Сирии против курдов.

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