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В Москве на синей ветке метро произошел сбой

Дептранс Москвы сообщил о сбое в движении поездов на востоке синей ветки
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Alexander Zemlianichenko/AP

В Москве поезда на синей ветке метрополитена движутся с задержкой. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

По его данным, с 17:28 на востоке Арбатско-Покровской линии интервалы движения были увеличены из-за человека на путях. Спустя десять минут сотрудники метрополитена начали восстанавливать график движения поездов, а через семь минут сбой был ликвидирован.

До этого мужчина на платформе станции метро «Тверская» разбил окно электропоезда в метро. Это произошло вечером, когда один из пассажиров подошел к прибывшему составу, но не успел зайти в вагон. Тогда он стал бить кулаком по стеклу и в итоге разбил окно поезда. Личность мужчины быстро установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. 40-летний подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. За акт вандализма ему грозит штраф, арест на срок до трех месяцев или исправительные работы.

В конце декабря петербуржец тоже стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался попасть в метро ночью. Инцидент произошел на входе станции метро «Московские ворота». По версии следствия, 37-летний мужчина замерз и хотел погреться в вестибюле, но метрополитен был закрыт на ночь, поэтому сотрудник не впустил посетителя. Недовольный ситуацией петербуржец схватил кирпич и нанес восемь ударов по двери, затем ударил ногой по стеклу.

Ранее потолок рухнул на пассажира метро в Москве.

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