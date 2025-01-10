Потолок рухнул на пассажира метро в Москве

В Москве на одного из пассажиров в метро обрушилась часть потолка. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 января. Один из пассажиров провозил в метро крупногабаритный груз и задел им потолок во время подъема на эскалаторе.

В результате на него упала одна из облицовочных панелей в метро. Сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Также известно, что груз, который вез пассажир, превышал допустимые к провозу габариты. После случившегося сотрудники метро убрали упавший с потолка элемент декора.

До этого россиянка чудом спаслась после того, как в ее квартире обрушился потолок. Женщина в момент обрушения перекрытий находилась в комнате, услышала подозрительный шум и отбежала к двери. По всей видимости, это спасло ей жизнь, так как в следующее мгновение потолок обрушился.

Ранее в здании театра в Екатеринбурге рухнул потолок.