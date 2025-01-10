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Байден сообщил о подвижках в переговорах по сектору Газа

Байден заявил о подвижках в переговорах по заложникам и прекращению огня в Газе
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Evan Vucci/AP

В переговорах об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС есть реальный прогресс. Об этом заявил президент США Джо Байден в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы добиваемся реального прогресса. Я сегодня встречался с участниками переговоров», — сказал Байден журналистам.

Он выразил надежду, что стороны смогут договориться и провести обмен заключенными.

В данный момент, подчеркнул президент США, проведению обмена препятствует ХАМАС.

Байден также рассказал журналистам, что провел телефонный разговор с избранным президентом Ливана Джозефом Ауном. Он подчеркнул, что ливанские вооруженные силы должны быть подотчетны народу страны, а не различным группировкам, включая ХАМАС и «Хезболлу».

6 января стало известно, что ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем. В список включены военнослужащие, гражданские лица и несовершеннолетние, в том числе годовалый ребенок.

Ранее в Палестине заявили о готовности сотрудничать с США ради прекращения огня.

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