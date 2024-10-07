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В ЕС оценили влияние конфликтов на Ближнем Востоке на экономику ЕС

Еврокомиссар Джентилони: ЕС нуждается в сильных международных банках

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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что геополитическая напряженность влияет на экономику еврозоны. Об этом он сообщил перед встречей министров финансов ЕС в Люксембурге, передает Reuters .

«Геополитическая неопределенность, особенно в связи с ценами на нефть, сказывается на нашей экономике», — отметил Джентилони.

По словам еврокомиссара, это может повлиять на инфляцию, но пока такого эффекта не наблюдается.

«Инфляция определенно снижается», — подчеркнул он.

Джентилони также прокомментировал возможную сделку между UniCredit и Commerzbank, подчеркнув необходимость сильных и конкурентоспособных на международном уровне банков в ЕС.

До этого стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на глобальные рынки.

Ранее Шри-Ланка перестала быть банкротом.

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