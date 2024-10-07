В ЕС оценили влияние конфликтов на Ближнем Востоке на экономику ЕС

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что геополитическая напряженность влияет на экономику еврозоны. Об этом он сообщил перед встречей министров финансов ЕС в Люксембурге, передает Reuters .

«Геополитическая неопределенность, особенно в связи с ценами на нефть, сказывается на нашей экономике», — отметил Джентилони.

По словам еврокомиссара, это может повлиять на инфляцию, но пока такого эффекта не наблюдается.

«Инфляция определенно снижается», — подчеркнул он.

Джентилони также прокомментировал возможную сделку между UniCredit и Commerzbank, подчеркнув необходимость сильных и конкурентоспособных на международном уровне банков в ЕС.

До этого стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на глобальные рынки.

Ранее Шри-Ланка перестала быть банкротом.