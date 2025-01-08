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«Чтобы все забыли»: отравившимся едой из пекарни пермякам предложили деньги за молчание

Отравившаяся салатами из пекарни пермячка заявила, что ей предлагали 45 тыс. рублей
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Depositphotos

Дирекция сетевой пекарни «Хлебница», продукцией которой массово отравились жители Перми, предлагала пострадавшим 45 тыс. руб., чтобы те «не писали заявление», рассказала «Газете.Ru» пермячка Светлана, которая отравилась салатами из пекарни прямо под Новый год.

«Они сами позвонили пострадавшим и предлагали 45 тысяч рублей, чтобы все все забыли, не писали заявление и никуда не обращались. Я отравилась салатами из «Хлебницы». Приобрела «Оливье» и «Курица с ананасами» 28 декабря на Парковом. Утром 29 декабря мне стало плохо, температура была 39,1°C. Вызвала в этот же день скорую помощь и неотложную помощь. 31 декабря меня госпитализировали в инфекционную больницу, 7 января меня выписали. Новый год встретила там в очень плохом состоянии. Сейчас сижу на диете после выписки, поддерживаю микрофлору, так как все еще есть последствия после перенесенной болезни. Я 10 января пойду писать заявление в полицию», — сообщила Светлана.

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора заявили, что в Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По предварительным данным, у заболевших был найден возбудитель сальмонеллеза. В пресс-службе уточнили, что все заболевшие связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница». Точное количество отравившихся неизвестно.

В ходе проверки работники ведомства выявили в сети несоблюдение поточности технологического процесса, проблемы с маркировкой инвентаря и другие нарушения. После инцидента три точки сети закрыли на сроки от 30 до 90 дней.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.

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