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Трюдо вспомнил, как предлагал Трампу обменять часть Канады на один из штатов США

Трюдо вспомнил, как в шутку предлагал Трампу обменять часть Канады на штат США
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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, как во время личной встречи с Дональдом Трампом в шутку предлагал ему обменять часть страны на один из американских штатов. Об этом сообщает MSNBC.

По словам Трюдо, тема о Канаде как «51-м штате США» всплыла во время встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в ноябре.

«На самом деле, в какой-то момент эта тема возникла, а потом мы начали по-разному об этом размышлять... И когда я начал предлагать: «Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на определенные части [Канады]», он сразу решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другой теме», — рассказал премьер Канады.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По словам избранного президента США, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Ранее Трюдо не поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США.

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