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Посетители красноярского кафе не поделили девушек и устроили стрельбу

В Красноярске задержали устроивших стрельбу в кафе из-за девушек

В Красноярске конфликт в кафе между гостями закончился стрельбой и последующим задержанием. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Инцидент произошел 7 января между двумя группами мужчин, отдыхавших в одном из кафе на проспекте 60 лет образования СССР. После случившегося правоохранители задержали троих местных жителей 2006, 2003 и 1997 годов рождения.

Как рассказал один из участников конфликта, поводом для спора стала «ситуация с девушками». По словам молодого человека, его друг провожал девушек, которые в ту ночь отдыхали в заведении в компании их знакомых. Последним это не понравилось, завязалась словесная перепалка. Один из мужчин выбежал на улицу вслед за девушками и их спутниками. Чтобы остановить преследователей, мужчины пустили в ход оружие.

На место выезжали бойцы Росгвардии, которые и задержали нарушителей общественного порядка.

«При осмотре заведения полицейскими изъят видеорегистратор, травматический пистолет, принадлежащий владельцу заведения, а также охолощенный револьвер, из которого и были произведены выстрелы на остановке», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Петербурге школьник поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее.

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