ФАС проверит закупку российской больницы

Антимонопольная служба ХМАО проведет проверку закупки Нижневартовской окружной клинической больницы на предмет возможного ограничения конкуренции. Жалобу в ФАС подала компания «Золотой век» из Санкт-Петербурга, утверждая, что требования закупки неправомерны и нарушают интересы других производителей медицинских изделий, пишет Ura.ru.

«При описании объекта закупки заказчик установил характеристики товара таким образом, что в совокупности установленных характеристик и их значений, и показателей необходимым товаром к поставке является только товар производителя Бостон Сайентифик (производитель из США — прим. ред.)», - говорится в жалобе.

Конкретная претензия связана с требованием больницы поставить эндоскопические клипсы определенной длины - от 235 до 240 сантиметров. Компания «Золотой век» отмечает, что все другие производители на рынке предлагают клипсы либо короче (165, 195 или 230 см), либо длиннее (270 см).

УФАС предстоит выяснить, действительно ли требования закупки ограничивают конкуренцию и создают необоснованные преимущества для определенного поставщика. Проверка установит, нарушила ли Нижневартовская окружная клиническая больница антимонопольное законодательство и не ущемила ли права других участников рынка медицинских изделий.

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