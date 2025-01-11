Один из центров, где подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают пополнение, могли поразить в Полтавской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным... прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения получают пополнение», — заявил он.

По его словам, там же пополнение получает ВСУ, в том числе из иностранных военных в качестве командиров.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что фронтовая авиация России нанесла массированный удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины в подконтрольной им части Запорожской области.

Ранее подполье заявило об ударе по военному аэродрому в пригороде Кировограда.