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В Дону зафиксирован выброс нефтепродуктов

У берегов Дона в Ростове зафиксирован выброс нефтепродуктов

В реке Дон зафиксирован выброс нефтепродуктов. Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ростове зафиксирован выброс солярки в р. Дон. Нефтепродукты вдоль берега распространяются и уже дошли до Ворошиловского моста», — написал глава администрации.

На место вызваны все Федеральные службы. Специалисты выясняют происхождение и место сброса. Они также взяли пробы воды.

Позднее Логвиненко сообщил, что по реке был разлит растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Портовые службы работают над устранением загрязнения.

Накануне оперштаб Краснодарского края сообщил о новом выбросе мазута с танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. В этот же день затонуло судно «Волгонефть-212». В результате чего в море попало около 3,8 тыс. тонн мазута.

Ранее в МЧС назвали площадь загрязнения мазутом в районе порта «Тамань».

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