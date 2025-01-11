В МЧС назвали площадь загрязнения мазутом с «Волгонефти-239»

Площадь загрязнения нефтепродуктами, вытекшими с кормы танкера «Волгонефть-239» в районе порта «Тамань», составила 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Вчера в районе кормы «Волгонефть 239» обнаружен разлив нефтепродуктов на 300 метрах площадью 2 800 квадратов», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время в Анапе и Темрюкском районе обследуют 63 километра территорий. Сотрудники ведомства и волонтеры уже вывезли 155 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, отметили в министерстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тысяч тонн.

В оперштабе Кубани сообщили, что вытекший из кормовой части «Волгонефти-239» мазут убирают вручную и с помощью техники. Протяженность загрязненного участка составляет около 300 метров, для его локализации установлены специальные боны.

Ранее в Черном море произошел новый выброс мазута из танкера.