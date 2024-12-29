Опубликовано последнее сообщение, отправленное пассажиром рухнувшего в Южной Корее Boeing

Родственник одного из пассажиров рухнувшего в Южной Корее Boeing опубликовал сообщения, полученные от члена семьи незадолго до авиакатастрофы, передает News1.

Сначала пассажир сообщил, что лайнер не может приземлиться из-за того, что «птица попала в крыло». Родственник поинтересовался у него, когда это случилось.

«Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?» — сообщение с таким текстом пассажир отправил последним.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось только двум бортпроводникам, которые во время ЧП находились в хвосте воздушного судна.

Ранее были названы основные версии «очень необычного» крушения Boeing в Южной Корее.