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Осужденный за пожар в клубе «Полигон» Ионкин прибыл в колонию для отбытия наказания

ТАСС: Ионкин, осужденный за пожар в клубе «Полигон», прибыл в колонию
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Илья Питалев/РИА Новости

Военнослужащий Станислав Ионкин, которого осудили на 20 лет за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, прибыл в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

«В военный суд пришел исполнительный лист, на основании которого стало известно, что Ионкин прибыл в колонию», — объяснили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда уточнила, что из колонии осужденный может подать заявление об участии в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел 5 ноября 2022 года. Возгорание возникло по вине вернувшегося с фронта военного Станислава Ионкина, который был пьян и несколько раз выстрелил из ракетницы.

14 марта 2024 года суд назначил Ионкину 20 лет колонии строгого режима, его также лишили звания сержанта гвардии и медали «За отвагу».

Позже адвокат Ионкина Юрий Хромцов сообщал, что суд вернул Ионкину звание сержанта и государственные награды.

Ранее сообщалось, что бывший министр из Забайкалья отправился на СВО.

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