Военный, по вине которого сгорели 13 человек, вернул звание и пойдет на СВО

Суд вернул звание сержанта и государственные награды военнослужащему Станиславу Ионкину, который в 2022 году устроил смертельный пожар в клубе «Полигон» в Костроме. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Юрий Хромцов.

«Сегодня состоялось судебное заседание апелляционного военного суда. Апелляционным определением приговор изменили: Ионкину вернули специальное военное звание «гвардии сержант», ему вернули государственные награды и отменили приговор в части, где было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сказал Хромцов.

Адвокат напомнил, что после вынесения приговора Ионкин подписал контракт с Минобороны РФ. По его словам, в ближайшее время боец вернется в зону спецоперации.

«Контракт Ионкин подписал сразу после вынесения приговора Вторым западным окружным военным судом в конце марта или в начале апреля, он также прошел уже медкомиссию. Единственное, был процедурный момент, ждали апелляционного определения, которое было вынесено сегодня, чтобы он мог уже принять участие в специальной военной операции. Я думаю, в ближайшее время [Ионкин отправится в зону СВО]», — пояснил он.

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел 5 ноября 2022 года. Возгорание возникло по вине вернувшегося с фронта военного Станислава Ионкина, который был пьян и несколько раз выстрелил из ракетницы. В результате инцидента погибли 13 человек, еще девять пострадали.

14 марта 2024 года суд назначил Ионкину 20 лет колонии строгого режима, его также лишили звания сержанта гвардии и медали «За отвагу».

Ранее стало известно, что экс-вагнеровец, изнасиловавший и убивший пенсионерку в Кировской области, во второй раз отправился на СВО.