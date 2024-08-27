Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный, по вине которого сгорели 13 человек, вернул звание и пойдет на СВО

Бойцу СВО, который поджег клуб в Костроме и получил 20 лет, вернули госнаграды и звание

close
100%
Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области/РИА Новости

Суд вернул звание сержанта и государственные награды военнослужащему Станиславу Ионкину, который в 2022 году устроил смертельный пожар в клубе «Полигон» в Костроме. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Юрий Хромцов.

«Сегодня состоялось судебное заседание апелляционного военного суда. Апелляционным определением приговор изменили: Ионкину вернули специальное военное звание «гвардии сержант», ему вернули государственные награды и отменили приговор в части, где было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сказал Хромцов.

Адвокат напомнил, что после вынесения приговора Ионкин подписал контракт с Минобороны РФ. По его словам, в ближайшее время боец вернется в зону спецоперации.

«Контракт Ионкин подписал сразу после вынесения приговора Вторым западным окружным военным судом в конце марта или в начале апреля, он также прошел уже медкомиссию. Единственное, был процедурный момент, ждали апелляционного определения, которое было вынесено сегодня, чтобы он мог уже принять участие в специальной военной операции. Я думаю, в ближайшее время [Ионкин отправится в зону СВО]», — пояснил он.

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел 5 ноября 2022 года. Возгорание возникло по вине вернувшегося с фронта военного Станислава Ионкина, который был пьян и несколько раз выстрелил из ракетницы. В результате инцидента погибли 13 человек, еще девять пострадали.

14 марта 2024 года суд назначил Ионкину 20 лет колонии строгого режима, его также лишили звания сержанта гвардии и медали «За отвагу».

Ранее стало известно, что экс-вагнеровец, изнасиловавший и убивший пенсионерку в Кировской области, во второй раз отправился на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами