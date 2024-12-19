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В Тамбовской области после атаки БПЛА произошел пожар

Правительство Тамбовской области: в регионе из-за атаки дронов произошел пожар

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Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар произошел на территории Тамбовской области в результате падения на землю обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении уточняется, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Мичуринским муниципальным округом. После этого фрагменты дронов упали на землю, спровоцировав возгорание. Огонь распространился на площади 105 квадратных метров, его уже ликвидировали сотрудники Главного управления МЧС РФ по Тамбовской области.

«Разрушений нет. В регионе предпринимаются все меры для обеспечения безопасности [граждан]», — подчеркнули в правительстве.

Также из публикации следует, что в результате атаки БПЛА никто из местных жителей не пострадал.

19 декабря министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над регионами страны были ликвидированы 84 украинских беспилотника. В частности, в воздушном пространстве Ростовской и Брянской областей сбили 36 и 21 дрон соответственно. Еще 14 летательных аппаратов системы ПВО перехватили в небе над Белгородской областью.

В Воронежской области уничтожили шесть БПЛА, а в Краснодарском крае — один. Кроме того, по три беспилотника нейтрализовали в Тамбовской и Курской областях.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов пострадал один человек.

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