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В США трем россиянам грозит тюрьма за отмывание денег

В США трех россиян могут отправить в тюрьму на 25 лет за отмывание денег
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В американском штате Джорджия трем гражданам России — Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасову — грозит лишение свободы за отмывание денег. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Большое жюри окружного суда уже предъявило россиянам обвинение за участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io, которые позволяли пользователям за плату скрыть источник своих доходов. Оба сервиса в настоящее время не функционируют, отмечает минюст США.

«Каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и пять лет лишения свободы за каждый случай ведения бизнеса по переводу денег без лицензии», — уточнили в ведомстве.

Расследованием дела занимается ФБР.

В октябре прошлого года стало известно, что суд в американском штате Джорджия приговорил россиянина Феликса Медведева к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за незаконные денежные переводы. Медведев зарегистрировал восемь компаний в Джорджии, которые использовались для совершения более 1,3 тыс. транзакций для перевода более $150 млн. В офисе прокурора Северного округа Джорджии добавили, что деньги использовались для приобретения за рубежом золотых слитков на сумму более $65 млн.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит работу по обмену заключенными с США.

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