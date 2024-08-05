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РФ продолжит усилия по возвращению заключенных в США россиян

Консул РФ Шумова: защита заключенных россиян остается в приоритете

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Защита интересов россиян, которые попали в американские тюрьмы, остается абсолютным приоритетом. Об этом «Известиям» рассказала генеральный консул РФ в США Надежда Шумова.

«С 2008 года мы зафиксировали 62 случая экстрадиции соотечественников в Соединенные Штаты из различных регионов мира. Наша главная задача — сделать так, чтобы все россияне вернулись на родину», — заявила консул.

Шумова отметила, что многие из них стали жертвами «охоты» Вашингтона за гражданами РФ в третьих странах. Активное обсуждение последующих обменов заключенными происходит на фоне недавней исторической сделки между Россией и странами Запада.

Обмен заключенными, о котором идет речь, был проведен 1 августа. Мероприятие проводилось в Анкаре, в нем приняли участие 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, а также Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Сообщалось, что десять освобожденных граждан, включая двух детей, были направлены в Россию. В свою очередь, тринадцать человек прибыли в Германию, еще трое — в США.

Ранее вернувшийся по обмену россиянин рассказал о попытках отравить его в США.

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