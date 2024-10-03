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Россиянин получил срок в США за нелегальные денежные переводы

Россиянина в США приговорили к почти 4 годам за нелегальные денежные переводы

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Depositphotos

Суд в американском штате Джорджия приговорил россиянина Феликса Медведева к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за незаконные денежные переводы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Медведев зарегистрировал восемь компаний в Джорджии, которые использовались для совершения более 1,3 тыс. транзакций для перевода более $150 млн.

В офисе прокурора Северного округа Джорджии добавили, что деньги использовались для приобретения за рубежом золотых слитков на сумму более $65 млн.

Медведев признал свою вину, говорится в публикации.

В августе окружной суд США приговорил 27-летнего москвича по имени Георгий Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.

Суд признал доводы обвинения убедительными и согласился, что Кавжарадзе «активно продавал» украденную финансовую информацию, учетные данные и другую личную идентификационную информацию (PII) на «криминальном интернет-рынке под названием Slilpp». Россиянина также обязали возместить ущерб в размере $1,2 млн.

Ранее в США экстрадировали задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова.

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