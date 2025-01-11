В США рассказали, чем был вызван дефицит воды в гидрантах Лос-Анджелеса

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренней безопасности США Диэнн Крисуэлл заявил в ходе брифинга, что дефицит воды в пожарных гидрантах Лос-Анджелеса был вызван перегрузкой системы водоснабжения.

«Одновременно произошло так много пожаров. Множество пожарных расчетов задействовали систему водоснабжения для тушения этих пожаров, и это привело к [значительной] нагрузке на систему [водоснабжения]», — поделилась Крисуэлл.

Она пояснила, что для восстановления системы потребуется время. По словам главы агентства, в штате есть возможность тушить пожары с помощью самолетов и пожарных машин с водяными цистернами.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелес пострадал от лесных пожаров в такой степени, что его можно сопоставить с зоной боевых действий. Он сделал это замечание во время встречи с высокопоставленными членами своей администрации в Белом доме.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что белый особняк Тома Хэнкса чудом уцелел во время пожаров в Голливуде.