Участники погрома в аэропорту Махачкалы получили реальные сроки заключения

Четверо участников погрома в аэропорту в Махачкале получили по 10 лет заключения

Четверо участников погрома в аэропорту в Махачкале в октябре 2023 года получили по 10 лет заключения. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

«Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбек Халиков признаны виновными в участии в массовых беспорядках и нарушении транспортной безопасности. Беспорядки произошли на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля», — указано в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что осужденные испытывали ненависть к гражданам Израиля. В результате их действий аэропорту был причинен ущерб более 24 млн рублей, что привело к блокировке его работы, отмене рейсов и перенаправлению на другие аэродромы. Также они нанесли 23 травмы представителям власти. В качестве наказания были назначены сроки реального заключения в колониях — по 10 лет для каждого осужденного.

23 декабря восемь участников массовых беспорядков в аэропорту Дагестана признали виновными, Усть-Лабинский районный суд назначил им наказания от семи до восьми лет лишения свободы.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО.