Балицкий обвинил ВСУ в попытке создать экологическую катастрофу в Азовском море

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались создать экологическую катастрофу в Азовском море. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что украинские войска при помощи управляемой ракеты атаковали порт Бердянска. В результате произошедшего никто не пострадал, а очаги образовавшегося возгорания уже ликвидированы, уточнил губернатор.

«Удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал Балицкий.

6 января Минобороны России сообщило, что ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, но все они были сбиты. По данным ведомства, разрушений на атомной станции не зафиксировали, радиационная обстановка также оставалась в норме.

Ранее в МИД РФ высказались об атаках украинских войск на ядерные объекты.