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В оперштабе рассказали, как убирают вытекший из кормовой части «Волгонефть-239» на Кубани мазут

Оперштаб: мазут из кормовой части «Волгонефть-239» убирают вручную и техникой
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Вытекший из кормовой части танкера «Волгонефть-239» убирают вручную и с помощью техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Кубани.

Отмечается, что танкер «Волгонефть-239» находится на мели в районе порта «Тамань» в Темрюкском районе. Протяженность загрязненного участка составляет около 300 м, для его локализации установлены специальные боны.

В оперштабе подчеркнули, что на мелководье, где можно подойти к месту загрязнения в высоких резиновых сапогах, мазут собирают вручную.

«Параллельно с тяжелой техникой сбор мазута с поверхности моря ведут сотрудники МЧС, Кубань-СПАС и компании ОТЭКО», — говорится в сообщении.

До этого пресс-службе главного управления МЧС России по республике Крым сообщили, что на протяжении почти 15 км побережья полуострова обнаружили загрязнения мазутом.

Как заявили в МЧС, в мониторинге прибрежной зоны и акватории Черного моря участвуют десять морских и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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