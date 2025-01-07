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В Перми жители отравились после употребления блюд из пекарни

Роспотребнадзор: в Перми произошла вспышка сальмонеллеза среди клиентов пекарни
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Shutterstock

Несколько жителей Перми заболели сальмонеллезом после употребления блюд из местной пекарни «Хлебница». Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Среди населения Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у заболевших был найден возбудитель сальмонеллеза. В пресс-службе уточнили, что все заболевшие связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница».

В ходе проверки работники ведомства выявили в сети несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и другие нарушения. После этого три точки сети закрыли на сроки от 30 до 90 дней.

До этого в Башкирии туристы из Москвы отравились во время отдыха на базе «Уязы-Тау». По предварительным данным, заболели 15 человек, среди них семь детей. Все они приобрели трехдневный тур, чтобы провести время на базе отдыха на новогодних каникулах. В один из дней гости стали жаловаться на рвоту, температуру и другие симптомы отравления.

Ранее в Волхове подросток попал в реанимацию, попробовав домашний сидр.

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