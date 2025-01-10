Петербургская школьница распылила перцовый баллончик в лицо однокласснику

В Петербурге 12-летний мальчик попал в больницу после того, как одноклассница распылила ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в школе №566. Мальчик бросал по классу пенал, принадлежащий его однокласснице, и не реагировал на просьбы вернуть девочке вещь. Тогда она достала перцовый баллончик и распылила его обидчику в лицо.

В результате школьника доставили в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Самаре подростки распылили школьнику в лицо перцовый баллончик из-за онлайн-игры. В результате несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Ранее девочка нашла в подмосковной школе перцовый баллончик и его распылили в классе.