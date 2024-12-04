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Самарские подростки распылили школьнику в лицо перцовый баллончик из-за онлайн-игры

В Самаре подростки из-за игры распылили в лицо школьнику перцовый баллончик

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Shutterstock

В Самаре несовершеннолетние после конфликта распылили в лицо подростку перцовый баллончик. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, подростки встретили на улице знакомого, с которым у них был конфликт, и распылили ему в лицо перцовый баллончик. В результате несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Агентство РИА Новости со ссылкой на информацию из соцсетей сообщает, что, предварительно, напавшие на подростка с перцовым баллончиком являются выходцами из цыганских семей. Конфликт между школьниками мог произойти из-за аккаунта в онлайн-игре, который нападавшие хотели купить по низкой цене, а пострадавший отказался продавать.

Ранее в Петербурге мужчина избил ребенка на детской площадке и сломал ему нос.

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