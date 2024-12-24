Девочка нашла в подмосковной школе перцовый баллончик и его распылили в классе

В Подмосковье девочка нашла в школе перцовый баллончик и его распылили в классе

В Подмосковье девочка нашла в коридоре школы перцовый баллончик и его распылили в классе, двум учащимся потребовалась медпомощь. Об этом сообщает администрация городского округа Люберцы.

По информации администрации, инцидент произошел в школе №8 города Люберцы. Одна из учениц нашла в коридоре перцовый баллончик, который выпал из рюкзака другой девочки — она носит его с собой, так как поздно возвращается домой после дополнительных занятий.

В результате обнаруженный школьницей баллончик был распылен в одном из классов после уроков. После произошедшего на место прибыли бригады скорой помощи, предварительно, двум несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь.

Врачи также осмотрели других учащихся, на место прибыли родители. Сообщается, что ситуация находится на контроле окружной администрации.

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