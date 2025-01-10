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Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за медленной работы YouTube

Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору по поводу медленной работы YouTube
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Artyom Sobolev/Shutterstock/FOTODOM

Красногвардейский районный суд Петербурга отказал петербуржцу Вадиму Матвееву в рассмотрении иска о проверке Роскомнадзора в связи с медленной работой YouTube. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В исковом заявлении местный житель отметил, что с июля 2024 года столкнулся со снижением скорости обмена данными на сайте YouTube.com. Матвеев пожаловался на бездействие Роскомнадзора и потребовал проверить ведомство на нарушение его прав на свободный поиск информации. Истец подчеркнул, что по вине ведомства был «нарушен конституционный механизм признания идеологического многообразия».

По словам Лебедевой, «суд истцу отказал», указав, что «проверка судом законности решений, действий (бездействия) в связи с защитой каких-либо субъективных прав заявителя, то есть в порядке абстрактного нормоконтроля, недопустимы».

19 декабря президент РФ Владимир Путин высказался о замедлении YouTube во время прямой линии. По его словам, здесь больше вопросов к видеохостингу, чем к России. Он подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и «избегать жульничества в сети». Лидер страны добавил, что указанные американские сервисы нарушили законы РФ, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии.

Ранее сообщалось, что россияне массово используют средства ускорения YouTube.

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