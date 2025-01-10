В полицию поступило более тысячи заявлений на розыск жителей Курской области

В полицию поступило почти 1,2 тысячи запросов о розыске местных жителей, и 240 из них уже удалось найти. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В списке омбудсмена — 517 фамилий, а в полицию с начала августа по 10 января поступило в два раза больше заявлений — 1174. Из них 240 человек были найдены», — отметил Хинштейн.

9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила список из 517 граждан, которые числятся в розыске в Курской области, и с которыми их родственники не могут установить связь. Близкие пропавших обратились к федеральному омбудсмену за помощью в их поисках.

В пятницу Хинштейн сказал, что Минобороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями.

Он отметил, что согласно данным местных властей, как минимум в 16 из этих населенных пунктов в четырех районах Курской области имеются дома, поврежденные или разрушенные в результате действий украинских вооруженных сил.

Ранее Хинштейн рассказал о продвижении российской армии в Курской области.