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Москалькова опубликовала список граждан, разыскиваемых в Курской области

Москалькова опубликовала список из 517 граждан, разыскиваемых в Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 россиян, разыскиваемых в Курской области. Документ выложен в ее Telegram-канале.

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие», — написала она.

При наличие любых сведений о ком-либо из списка, Москалькова попросила обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 707-56-67.

30 декабря Москалькова прокомментировала массовый обмен военнопленными между Россией и Украиной. На территорию РФ вернулись 150 граждан. Омбудсмен поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за проделанную работу.

Страны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Российских военных сначала перевели в Белоруссию, и уже оттуда, после реабилитации, направили домой.

Ранее Москалькова рассказала о рождественских посылках для военнопленных.

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