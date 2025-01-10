Хинштейн рассказал о продвижении российской армии в Курской области

Российская армия продолжает наступление в Курской области, что открывает новые возможности для обследования домов, поврежденных или разрушенных в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что Минобороны будет и дальше предоставлять новые данные о населенных пунктах. К счастью, наши Вооруженные силы продолжают оказывать давление на ВСУ. Это означает, что наши возможности для работы увеличиваются и расширяются», — отметил Хинштейн.

В пятницу Хинштейн сказал, что Минобороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями.

Он отметил, что согласно данным местных властей, как минимум в 16 из этих населенных пунктов в четырех районах Курской области имеются дома, поврежденные или разрушенные в результате действий украинских вооруженных сил.

Ранее танк Abrams заметили на дороге в Курской области.