Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков, который сдался в Донецкой народной республике, рассказал, что его командование заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам не очень хорошо понимает. Об этом сообщил ТАСС.

Он считает, что украинские власти постоянно промывают мозги жителям и пытаются убедить, что им «не нужна Россия». Мужчина рассказал, что он всю свою сознательную жизнь говорит на русском языке, и это становилось причиной конфликтов в его бригаде.

«Зачем меня заставлять учиться украинскому языку? Я некоторые вещи могу сказать, но я их не понимаю до сих пор. А тем более сейчас новые западенские слова», — отметил он.

26 декабря украинское правительство внесло в Верховную раду проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите.

В начале июня Рада во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.

Ранее Зеленский раскрыл свое отношение к русскому народу.