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Россияне ответили, как они относятся к выступлениям животных в цирке

«КП»: 51% россиян выступили против выступлений животных в цирке

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Росгосцирк

Более половины (51%) россиян выступили против того, чтобы животные выступали в цирках, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,6 тыс. человек.

По их мнению, животные не должны находиться в клетках. Кроме того, не все цирки могут обеспечить им должный уход.

«Нет классных цирковых артистов, вот и приходится ставить номера с животными, чтобы как-то привлечь зрителя. Во Франции есть прекрасный Цирк дю Солей: ни одного животного, а на выступления всегда приходит полный зал», — отметил участник опроса.

При этом 37% опрошенных выразили противоположное мнение. Они ответили, что номера с животными делают выступления особенно зрелищными и больше всего нравятся детям.

«Цирк без животных — это не цирк! У меня воспоминания с детства прекрасные, где еще так близко увидишь хищников, слонов, обезьян», — сказала респондентка.

Оставшиеся 12% затруднились ответить на вопрос.

Накануне первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов говорил, что Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках.

Ранее сообщалось, что треть россиян назвали отечественный цирк лучшим в мире.

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