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Лыжник-извращенец оголился перед детьми возле престижного лицея в Челябинске

Ura.ru: в Челябинске лыжник оголился перед детьми возле престижного лицея
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Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске лыжник-извращенец, катавшийся возле престижного лицея, оголился перед детьми. Об этом со ссылкой на родителей учащихся сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел возле корпуса начальной школы лицея №95. Родители учащихся рассказали, что заметили там извращенца, который катался на лыжах и в некоторые моменты «доставал свое хозяйство».

По словам одной из родительниц, лыжника не смутило, когда его начали снимать на камеру. На лице мужчины была медицинская маска. После случившегося он продолжил кататься.

До этого стало известно, что в Костроме учительница географии оголилась на камеру при ребенке. Женщина сделала это ради того, чтобы провести трансляцию для взрослых. В ее отношении возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный оголился при 11-летней девочке на детской площадке в Петербурге.

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