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Неизвестный оголился при 11-летней девочке на детской площадке в Петербурге

В Петербурге неизвестный оголился при ребенке на детской площадке

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Depositphotos

В Петербурге неизвестный мужчина оголился при 11-летней девочке на детской площадке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По информации агентства, в правоохранительные органы обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что 14 декабря неизвестный мужчина оголился при ее дочери на детской площадке, расположенной на углу улиц Репищева и Вербной.

Подозреваемому на вид от 35-ти до 45-ти лет. Мужчина был одет в джинсы, синюю куртку и шапку. При себе у злоумышленника имелся рюкзак. Прочие детали и обстоятельства не уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге мужчина расстегнул ширинку перед 11-летней школьницей в троллейбусе. Мужчине на вид было от 50-ти до 60-ти лет.

Ранее серийного эксгибициониста, преследовавшего детей и женщин, задержали в Курганской области.

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