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Российская учительница географии оголилась на камеру при ребенке

РЕН ТВ: в Костроме учительница географии оголилась на камеру при ребенке
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Depositphotos

В Костроме преподаватель оголилась при ребенке ради трансляции для взрослых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел еще 14 лет назад, однако правоохранительные органы заинтересовались произошедшим лишь сейчас. Учительница географии, находясь в квартире с трехлетней дочерью, оголилась на камеру и начала трансляцию для взрослых, а также совершила иные действия.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Педагога опросили и избрали ей меру принуждения в виде обязательства о явке. Отмечается, что семья не стоит на учете ПДН.

До этого неизвестный оголился при 11-летней девочке на детской площадке в Петербурге. Подозреваемому на вид от 35 до 45 лет. Мужчина был одет в джинсы, синюю куртку и шапку. При себе у злоумышленника имелся рюкзак.

Ранее серийного эксгибициониста, преследовавшего детей и женщин, задержали в Курганской области.

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