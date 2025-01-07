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Маленький мальчик застрял в стиральной машине и не смог выбраться без спасателей

В Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине
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МЧС Узбекистана

В Узбекистане спасатели вытащили из стиральной машины застрявшего в ней ребенка. Об этом сообщает МЧС страны.

Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование. В результате младшего члена семьи вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

На данный момент с ребенком все хорошо.

До этого в Башкирии полуторагодовалая девочка попала в больницу после того, как ее рука застряла в мясорубке. Ребенок хотел помочь матери на кухне, но в какой-то момент не смог вытащить пальцы из устройства.

В результате медики провели операцию, во время которой смогли спасти только часть пальцев, так как в мясорубке ткани серьезно повредились. Какие именно пальцы пострадали, не уточняется.

Ранее в Москве у работника кафе в мясорубке застряла рука.

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