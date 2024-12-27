Sakharov Review и «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании» стали иноагентами

Медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review» и проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании» включены в реестр иностранных агентов. Об этом сообщило министерство юстиции.

В ведомстве отметили, что проект «Страна и мир. Sakharov Review» участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов для широкой публики и взаимодействовал с организациями из реестра иностранных агентов. Он также распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти и их политике.

Проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании» распространял неверную информацию о решениях и политике российских властей, а также ложные сведения, направленные на создание негативного образа ВС РФ. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и взаимодействовал с изданием, включенным в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Минюст также признал иноагентом рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова).

Ранее сообщалось, что Николай Соболев поверил в бога после получения статуса иноагента.