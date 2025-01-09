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В двух районах Крыма ввели ЧС из-за разлива мазута

Власти Крыма: в Евпатории и Сакском районе ввели ЧС из-за разлива мазута
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Алексей Майшев/РИА Новости

В министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма сообщили, что в Евпатории и Сакском районе полуострова введен режим ЧС из-за разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«8 января 2025 года, на территории ГО Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что в Крыму продолжают ликвидировать последствия разлива мазута в Керченском проливе. Ведутся работы по очистке акватории, выявляются новые мазутные пятна.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что эксперты прорабатывают возможность очистки от мазута песка, собранного на пляжах Краснодарского края после крушения танкеров, с целью его дальнейшего возврата на побережье.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

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