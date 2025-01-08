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В Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов

СК России: в Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем
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МЧС РБ

В Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Сообщается, что инцидент произошел в Хабаровском крае в районе станции 16-го разъезда, 461 км частной железнодорожной линии необщего пользования от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга. Транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку по факту схода груженых полувагонов. При аварии никто не пострадал.

До этого в Улан-Удэ с рельсов сошли три полувагона с углем.

22 апреля в Челябинской области локомотив столкнулся с грузовым поездом. Инцидент произошел на станции Бердяуш. По версии правоохранителей, несмотря на запрещающий сигнал светофора, машинист хозяйственного поезда продолжил двигаться и столкнулся с грузовым локомотивом.

Ранее груженые рудой вагоны сошли с рельсов в Башкирии.

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