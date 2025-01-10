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В мечети в Дамаске произошла давка

Ahaber: в мечети Омейядов в Дамаске произошла давка, погибли минимум трое

В мечети Омейядов в центре Дамаска произошла давка, в результате которой погибли минимум три человека. Об этом сообщает турецкий телеканал Ahaber.

По данным журналистов, давка возникла после пятничной молитвы. В результате инцидента есть много раненых. Судя по опубликованным в соцсетях видео из мечети, в здании возникла паника. На кадрах видно, что несколько человек лежат без движения на полу, а других выносят из мечети.

По информации радиостанции Sham FM, в результате давки погибли три женщины и пострадали пятеро детей. У них зафиксированы порезы и ушибы, а некоторые потеряли сознание.

9 января сообщалось, что минимум шесть человек погибли и около 40 получили ранения в очереди за билетами на религиозный индуистский фестиваль в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

Накануне разъяренный слон раскидал местных жителей в Индии. Инцидент произошел во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам в штате Керала. На площади находилось не менее пяти слонов и из них резко кинулся в толпу и взял хоботом мужчину, после чего начал качать его из стороны в сторону.

Ранее десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре после празднования Нового года.

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