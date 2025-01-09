У храма на юго-востоке Индии десятки человек пострадали в сильной давке

Шесть человек не выжили и десятки пострадали у храма Тирумалы Венкатешвары

Минимум шесть человек не смогли выжить и около 40 получили ранения в очереди за билетами на религиозный индуистский фестиваль в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По данным местной администрации, установить личность удалось только одного человека, остальных опознать пока не удалось.

Фестиваль начнется 10 января, на него приехали сотни верующих. Когда ворота храмового комплекса открыли, в толпе началась давка из-за того, что многие стремились побыстрее купить билеты. Сотрудникам полиции пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию многим пострадавшим. В итоге после инцидента в больницу доставили по меньшей мере 40 пострадавших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие представители правительства выразили соболезнования в связи с трагедией и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Местные власти расследуют случившееся.

Накануне разъяренный слон раскидал местных жителей в Индии. Инцидент произошел во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам в штате Керала. На площади находилось не менее пяти слонов и из них резко кинулся в толпу и взял хоботом мужчину, после чего начал качать его из стороны в сторону.

Ранее десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре после празднования Нового года.