Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре после празднования Нового года

В Катаре пострадали десятки человек из-за давки у входа в метро
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

В пригороде катарской столицы Люсейле десятки людей пострадали в давке у входа на станцию метро после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Катара изначально продлили работу метро в новогоднюю ночь до 2:00 по местному времени (что соответствует московскому времени), в то время как праздничный концерт в единственном месте массовых гуляний завершился в 1:00. После окончания мероприятия тысячи людей поспешили к ближайшей станции метро, что привело к образованию огромной толпы на площади и внутри станции, где люди начали давить друг друга.

Усиленные наряды полиции пытались контролировать ситуацию, применяя дубинки и плетки для разгона толпы от ограждений, которые были установлены для упорядочивания потоков.

На входе в метро остались кучи потерянной обуви, а по обеим сторонам прохода лежат или сидят пострадавшие, которым оказывают помощь врачи и парамедики. К станции подъезжают дополнительные машины скорой помощи.

Внутри туалета метро также находятся пострадавшие. Также известно об одной беременной пострадавшей.

Несмотря на объявления полиции через громкоговорители о том, что метро будет работать круглосуточно, и призывы подождать, толпа по-прежнему окружает станцию. Люди пытаются пройти внутрь, хотя в основном пропускают только семьи с детьми.

Ранее в берлинском районе Шарлоттенбург гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, совершил нападение с ножом на двух прохожих в местном супермаркете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами