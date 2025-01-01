Десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре после празднования Нового года

В Катаре пострадали десятки человек из-за давки у входа в метро

В пригороде катарской столицы Люсейле десятки людей пострадали в давке у входа на станцию метро после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Катара изначально продлили работу метро в новогоднюю ночь до 2:00 по местному времени (что соответствует московскому времени), в то время как праздничный концерт в единственном месте массовых гуляний завершился в 1:00. После окончания мероприятия тысячи людей поспешили к ближайшей станции метро, что привело к образованию огромной толпы на площади и внутри станции, где люди начали давить друг друга.

Усиленные наряды полиции пытались контролировать ситуацию, применяя дубинки и плетки для разгона толпы от ограждений, которые были установлены для упорядочивания потоков.

На входе в метро остались кучи потерянной обуви, а по обеим сторонам прохода лежат или сидят пострадавшие, которым оказывают помощь врачи и парамедики. К станции подъезжают дополнительные машины скорой помощи.

Внутри туалета метро также находятся пострадавшие. Также известно об одной беременной пострадавшей.

Несмотря на объявления полиции через громкоговорители о том, что метро будет работать круглосуточно, и призывы подождать, толпа по-прежнему окружает станцию. Люди пытаются пройти внутрь, хотя в основном пропускают только семьи с детьми.

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