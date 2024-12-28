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Депутаты ГД пожалуются на артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины

Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру из-за аукциона в поддержку Украины
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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру РФ для привлечения к ответственности сбежавших из России артистов, которые устроили аукцион в поддержку Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, в двухнедельном аукционе принимают участие порядка 50 артистов, включая рэпера Noize MC, певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) и бывшую телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также нежелательные организации по типу телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Пискарев отметил, что аукцион включает в себя более 100 лотов в поддержку Киева и направлен на распространение пропаганды против России.

«С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генеральную прокуратуру РФ для привлечения их к установленной законом ответственности», — подытожил депутат.

24 декабря Второй Западный окружной суд вынес приговор по делу Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма. Ее признали виновной и заочно назначили наказание в виде лишения свободы на 6,5 года. Сама телеведущая находится за пределами России, ее адвокат уже пообещал обжаловать приговор. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Монеточку и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) номинировали на Нобелевскую премию мира.

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