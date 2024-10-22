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Собаководам рассказали, как сделать вечерние прогулки с питомцем безопасными

Кинолог Голубев посоветовал надевать на собаку светящийся ошейник

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Shutterstock/Pavel Hlystov

Прогулки с собакой в темное время суток более рискованны, поскольку питомца можно попросту потерять из виду. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кроме того, по его словам, животное может случайно выбежать на проезжую часть и попасть под колеса автомобиля.

«Важно использовать специальные аксессуары, которые помогают лучше видеть собаку в темноте, кроме того, необходимо внимательно следить за перемещениями животного. Это поможет вам обезопасить любимца на прогулках», — сказал Голубев.

Чтобы обезопасить собаку в вечернее время, специалист посоветовал приобрести маячок или специальный светящийся ошейник. Также важно снабдить питомца светоотражающими элементами, чтобы водитель мог вовремя среагировать, в случае если животное окажется на дороге.

До этого Голубев предупреждал, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке: такими как опавшие желуди и каштаны, вызывающие отравление, лужи, в которых содержатся токсичные химикаты от автомобилей, а также клещи и блохи.

Он обратил внимание, что собаки любят нырять в горы собранных листьев. Однако такая игра может стать причиной травм у питомца, поскольку под листвой могут прятаться осколки стекла, арматура и другие опасные предметы.

Собаководам рассказали, как помочь питомцу найти друга на прогулке.

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