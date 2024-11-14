В крови погибшей в Узбекистане журналистки нашли следы угарного газа

В крови журналистки из России Инессы Паперной, которая погибла в октябре в Узбекистане, найдены следы соединения гемоглобина и угарного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру республики.

Исследования судебно-медицинской экспертизы по этому делу продолжаются, сообщили в генпрокуратуре.

20 октября тела трех человек нашли в гостинице «Караман палас» в Мирабадском районе Ташкента. Это были двое граждан России — журналистка Инесса Паперная 1977 года рождения, сотрудничавшая с интернет-изданием «Лента.ру» и журналом «Профиль», и ее спутник Максим Радченко 1979 года рождения. В другом номере обнаружили тело гражданина Узбекистана 1976 года рождения.

Тела погибших россиян будут отправлены на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы. По одной из версий, они могли отравиться болотным газом, который попал в вентиляцию отеля во время чистки бассейна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее химик объяснил, мог ли болотный газ стать причиной трагедии в Ташкенте.